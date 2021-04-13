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В Смоленске задержали афериста, обманувшего мясоперерабатывающие заводы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Смоленские полицейские задержали местного жителя, который обманул несколько предприятий при продаже мяса, сообщается на сайте "МВД Медиа" во вторник.

В полицию обратился директор мясоперерабатывающего предприятия. Он заявил, что заключил с организацией договор поставок мяса на сумму около 850 тыс. рублей, но товар так и не получил.

В ходе проверки было установлено, что к преступлению причастен 31-летний житель Смоленска, который представлялся директором ООО и заключал договора. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанный пояснил полицейским, что изначально не собирался исполнять взятые на себя обязательства, а полученные деньги тратил по собственному усмотрению.

В настоящее время установлена причастность афериста к пяти аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 5 млн рублей.

По данным фактам возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Смоленск

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