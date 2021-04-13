Лесоруб оставил без света 13 новгородских деревень

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Тринадцать населенных пунктов под Великим Новгородом во вторник остались без света по вине дровосека, уронившего срубленное дерево на линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба новгородского филиала "Россети Северо-Запад".

Уточняется, что информация об отключении высоковольтной электролинии "Ракомо" у деревни Радбелик поступила около 12:04.

Прибыв к месту, ремонтная бригада обнаружила, что дерево упало на провода и повредило ЛЭП. Браконьер или браконьеры, незаконно заготавливавшие лес в охранной зоне линии электропередачи, к тому моменту скрылись.

Энергетики почти за два часа восстановили работу электролинии. Информация о ЧП, связанных с отсутствием электричества, в филиал "Россети Северо-Запад" пока не поступала.