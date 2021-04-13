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В Назрани случился пожар в ТРЦ "Ковчег"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Назрани загорелся торгово-развлекательный комплекс "Ковчег", оттуда вывели всех сотрудников и посетителей, сообщил "Интерфаксу " информированный источник.

"По предварительным данным, пожар начался в цокольном этаже здания, добавил он.

Территорию вокруг ТРЦ оцепили из соображений безопасности. На месте работают экстренные службы и пожарные.

Пока данных о пострадавших нет.

В МЧС Ингушетии сообщили, что в 14:56 по Москве получили сигнал о пожаре. На месте пожарные выяснили, что там на площади 10 квадратных метров произошло задымление без огня. Его потушили в 15:20. Никто не пострадал.

Назрань Ингушетия МЧС

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