В Назрани случился пожар в ТРЦ "Ковчег"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Назрани загорелся торгово-развлекательный комплекс "Ковчег", оттуда вывели всех сотрудников и посетителей, сообщил "Интерфаксу " информированный источник.

"По предварительным данным, пожар начался в цокольном этаже здания, добавил он.

Территорию вокруг ТРЦ оцепили из соображений безопасности. На месте работают экстренные службы и пожарные.

Пока данных о пострадавших нет.

В МЧС Ингушетии сообщили, что в 14:56 по Москве получили сигнал о пожаре. На месте пожарные выяснили, что там на площади 10 квадратных метров произошло задымление без огня. Его потушили в 15:20. Никто не пострадал.