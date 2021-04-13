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LVMH докапитализирует российскую сеть Sephora на 1,5 млрд рублей

LVMH докапитализирует российскую сеть Sephora на 1,5 млрд рублей
Фото: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Иль де Ботэ" решил увеличить уставный капитал путем размещения 1000 дополнительных акций. Цена размещения составит 1,515 млн рублей за бумагу.

Завершение согласования дополнительного выпуска акций в Банке России и увеличение уставного капитала ожидается до 20 апреля, сообщается в отчетности компании.

АО "Иль де Ботэ" управляет сетью одноименных магазинов косметики и парфюмерии, которые меняют вывески на Sephora в рамках ребрендинга сети, о котором было объявлено в прошлом году. Владельцем российской компании в 2016 году стала Sephora SAS, которая входит в группу Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), писал РБК.

Выручка АО "Иль дэ Ботэ" в 2020 году сократилась на 20,9%, до 15,722 млрд рублей, свидетельствуют данные компании. Причиной снижения показателя она назвала снижение покупательской способности и деловой активности покупателей.

Валовая прибыль сократилась на 23,6%, до 6,65 млрд рублей, убыток от продаж составил 421,11 млн рублей после прибыли в размере 415,3 млн рублей в 2019 году. Чистый убыток компании вырос до 1,114 млрд рублей с 246,65 млн рублей годом ранее.

На конец декабря 2020 года величина капитала АО "Иль дэ Ботэ" приняла отрицательное значение и составила -880,5 млн рублей.

Sephor Иль де Ботэ LVMH Банк России

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