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Путин поддержал инициативу Ниинистё о саммите в 2025 году ради "духа Хельсинки"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонный разговор, в ходе которого речь зашла о возможности проведения саммита в Хельсинки в 2025 году, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Ниинистё поделился своей новой инициативой проведения в финской столице в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения "духа Хельсинки". Поддержав эту идею, Путин привлек внимание к преследующему по сути те же цели предложению российской стороны о встрече глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Путин рассказал Ниинистё о беседе с президентом США Джо Байденом. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня. Они, в частности, выразили "обоюдный настрой на дальнейшее продуктивное сотрудничество на Севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг.".

По просьбе Ниинистё Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса, "обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения". Президент России подчеркнул безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей.

Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Владимир Путин Саули Ниинистё

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