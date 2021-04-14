На Камчатке возбудили уголовное дело после авиаинцидента с вертолетом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту происшествия, случившегося в начале марта с вертолетом МИ-8Т, повредившим винт о ворота ангара, сообщает Дальневосточное следственное управления на транспорте СКР.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате инцидента компании-владельцу воздушного судна причинен ущерб на сумму, превышающую 1,5 млн рублей.

Как сообщалось, происшествие случилось 3 марта этого года в аэропорту Тиличики на севере полуострова. Тогда вертолет МИ-8Т, принадлежащий Камчатскому авиапредприятию, ударился лопастями несущего винта о ворота ангара, в который заруливал. На борту вертолета в тот момент находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Никто из людей не пострадал, однако воздушное судно было повреждено.