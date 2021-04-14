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СК начал проверку после гибели 19-летнего контрактника в Воронежской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы организовали проверку по факту смерти солдата-контрактника во время своего отпуска в Воронежской области. Об этом сообщила в среду "Интерфаксу" представитель регионального управления СКР Ольга Бовт.

Обстоятельства гибели военнослужащего в ведомстве не раскрыли.

По данным местных СМИ, 19-летний солдат-контрактник, служивший в войсковой части в/ч 91711 в городе Богучар Воронежской области, приехал в отпуск домой в село Красный Лог, где и был найден мертвым. По предварительной версии, он мог покончить с собой.

Как сообщалось, в 2019 году на территории этой же войсковой части произошла резонансная смерть другого солдата-срочника Степана Цымбала. Его тело было обнаружено во время учений на полигоне. Местные СМИ писали, что тело юноши было найдено со связанными скотчем руками и пакетом на голове. Первоначально обстоятельства его смерти расследовались по статье 105 УК РФ (убийство). Позже статью переквалифицировали на статью 286 УК РФ (превышение полномочий), а в качестве главной версии произошедшего стали рассматривать самоубийство.

Воронежская область СКР

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