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Путин отметил важную роль ленд-лиза в победе над нацистской Германией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Поставки по ленд-лизу из США во времена Великой Отечественной войны сыграли существенную роль в победе СССР над нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вообще, поставки по ленд-лизу и открытие потом второго фронта сыграли существенную роль в деле победы над общим противником, общим врагом - нацизмом", - сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.

При этом Путин напомнил, что поставки по ленд-лизу не были безвозмездными. Россия должна была рассчитаться за них до 2030 года, но закрыла этот вопрос раньше - в 2006 году.

"Это - отношения между государствами, и в этом смысле они носили и стратегический, и коммерческий характер", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как он лично оценивает роль ленд-лиза в победе СССР над нацистской Германией, Путин привел мнение маршала Жукова, отмечавшего, что без поставок по ленд-лизу война продлилась бы еще год или два.

Он также напомнил, что поставки по ленд-лизу, в частности, покрывали потребность восточного фронта в тушенке на 80%, а советские солдаты называли ее "вторым фронтом".

"Но это касалось не только продовольствия. Самое главное, знаете, что? Металл. Эти поставки имели очень большое значение для нашей оборонной промышленности... Боевая техника напрямую: автомобили, вагоны, самолеты", - добавил Путин.

Владимир Путин США ВОВ Германия

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