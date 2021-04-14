Боеприпас времен Гражданской войны нашли под Курганом
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Боевой снаряд, изготовленный более ста лет назад, обнаружен под Курганом. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Снаряд был найден в поле между поселком Галкино-2 и селом Падеринское в Кетовском районе.
Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН обследовали находку и установили, что это снаряд времен Гражданской войны.
Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.
В мае 1918 года большевики в Кургане создали военный штаб для обороны города от частей Чехословацкого корпуса. В августе того же года Курган был занят частями Сибирской добровольческой армии. Через год сводный красноармейский кавалерийский отряд разбил защищавшие город части Русской армии.