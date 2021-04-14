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Экс-глава корпорации развития Мордовии осужден условно за злоупотребления

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору ООО "Корпорация развития Республики Мордовия", обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, сообщает республиканское СУ СКР в среду.

В 2016-2018 годы осужденный незаконно предоставил коммерческой организации займы на общую сумму более 116 млн рублей. При этом она уже имела просроченную более года задолженность перед корпорацией и утратила основания для получения денег, отмечается в сообщении.

В ходе следствия экс-глава корпорации признал свою вину. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.

ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" принадлежит республиканскому Госкомимущества.

На официальном сайте корпорации сообщается, что это региональный институт развития, направленный на создание максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций в экономику региона.

СКР Мордовия Корпорация развития Республики Мордовия

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