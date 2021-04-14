Спасатели не нашли "кукурузник", якобы упавший под Саратовом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области завершили поисковые работы в Марксовском и Воскресенском районах, где накануне якобы разбился самолет Ан-2, сообщает пресс-служба управления в среду.

"Летательный аппарат не обнаружен. По факту поступившего обращения проводится проверка правоохранительными органами", - говорится в пресс-релизе.

Накануне, 13 апреля, информированный источник сообщил "Интерфаксу" о падении легкомоторного самолета Ан-2 у деревни Михайловка. Самолет якобы занимался сельхозобработкой полей.

Поиски упавшего самолета почти сутки велись на суше, в воздухе и на водоемах региона.