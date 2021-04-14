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В Ленинградском зоопарке умерла одна из старейших белых медведиц мира

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Ленинградском зоопарке скончалась белая медведица Услада, сообщила пресс-служба зоопарка в среду.

Услада ушла из жизни накануне, в 33 года она являлась одной из старейших белых медведиц в мире. Средняя продолжительность жизни этих животных в зоопарках составляет около 25 лет.

Услада родилась в Казанском зооботсаду, а спустя шесть лет переехала в Петербург, где создала пару с самцом по кличке Меньшиков и провела там всю жизнь.

"Услада была потрясающе любящей мамой - она подарила жизнь 16 медвежатам. Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она - грозная хищница", - вспоминает пресс-служба.

Детеныши медведицы разъехались по всему миру: их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и Австралии.

"Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали все, чтобы ее жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка. Она навсегда останется в нашей памяти", - подчеркнули в зоопарке.

Ленинградский зоопарк Петербург

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