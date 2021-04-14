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Суд арестовал на 10 суток координатора петербургского штаба Навального

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток координатора петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Ирину Фатьянову, сообщила объединенная пресс-служба судов города в среду.

Суд привлек Фатьянову к административной ответственности по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Сама активистка сообщила в телеграм-канале, что речь идет об организации массовой акции 31 января с помощью видео с призывом участвовать в мероприятии. Ролик был опубликован в группе штаба в соцсетях. Однако она сама в момент публикации находилась в спецприемнике, отметила Фатьянвоа.

"Фатьянова пояснила, что, являясь координатором штаба Навального в Санкт-Петербурге, не имеет доступа к странице в социальной сети "ВКонтакте", - уточнила пресс-служба судов.

Петербург Алексей Навальный Ирина Фатьянова

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