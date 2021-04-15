Начальника УГИБДД по Тюменской области заподозрили во взяточничестве

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили в отношении начальника УГИБДД по Тюменской области и его предполагаемого сообщника уголовное дело о взяточничестве, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с августа 2020 года по октябрь 2020 года посредник брал деньги у желающих получить водительские права без сдачи экзаменов, а глава УГИБДД поручал своим подчиненным принимать у них экзамены без фактической сдачи и выдавать им права.

Сейчас следователи проводят обыски в служебном кабинете и в доме полицейского. Главу областного УГИБДД подозревают в получении должностным лицом через посредника взятки в значительном размере, его сообщника - в посредничестве во взяточничестве. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В свою очередь пресс-служба областного УМВД сообщает, что в ведомстве проводится служебная проверка, в случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.