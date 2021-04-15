В Дзержинске ребенок выжил после падения из окна многоэтажки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Маленький ребенок выпал из окна многоэтажного дома в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает региональное СУ СКР. Двухлетний ребенок выжил, но серьезно пострадал. Мальчик находится в реанимационном отделении. За его жизнь продолжают бороться врачи. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел накануне вечером на пр. Циолковского. Мальчик открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна 3-го этажа.

В момент происшествия мама мальчика была в соседней комнате. Вместе с малышом в комнате находились два его старших брата.

Следователи отмечают, что окно не было оборудовано специальными фиксаторами и замком.