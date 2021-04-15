Экс-руководители "Евростандарта" привлечены к ответственности по иску на 272,5 млн рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении к субсидиарной ответственности троих бывших руководителей московского банка "Европейский стандарт". Как говорится в картотеке суда, суд приостановил производство по определению размера ответственности.

АСВ просило взыскать с ответчиков 272,5 млн рублей.

3 июня 2020 года столичный арбитраж по заявлению АСВ принял меры обеспечения по иску агентства. Девятый арбитражный апелляционный суд 25 августа 2020 года оставил арест имущества в силе.

Суды тогда арестовали имущество бывшего и.о. председателя правления банка Дарьи Гнездич, ее экс-советника Олега Олдмана, а также бывшего председателя правления банка "Европейский стандарт" Натальи Важнаткиной (предшественницы Гнездич) на сумму 272,5 млн рублей у каждого.

В ноябре 2019 года Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Гнездич и Олдмана. Они обвиняются в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн рублей. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с Важнаткиной, помещенной под домашний арест.

Лицензии "Евростандарт" лишился 4 декабря 2017 года. "Бизнес банка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемых в Банк России", - объяснил тогда регулятор.

В частности, в ноябре 2017 года ЦБ установил факт хищения из кассы банка денежных средств на крупную сумму (объем не уточнялся). В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы произошло существенное снижение размера капитала "Европейского стандарта". Это привело к возникновению оснований для проведения мер по предупреждению несостоятельности и реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Руководство банка также не пускало представителей ЦБ в кассовые помещения для проведения проверок.

Банк был признан банкротом в феврале 2018 года, в отношении него открыто конкурсное производство.

"Евростандарт" по итогам третьего квартала 2017 года занимал 516-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".