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В Ленобласти задержан киллер, застреливший депутата 25 лет назад

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фигурант дела о заказном убийстве в Мордовском государственном университете в 1995 году, которого подозревают в том, что он застрелил депутата, найден в Ленинградской области, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Мужчина был задержан в среду, 14 апреля, в деревне Старая Всеволожского района, где жил и работал. В операции принимали участие оперативники уголовного розыска Петербурга, их коллеги из Мордовии и сотрудники Росгвардии.

"Он до последнего пытался убедить оперативников, что они ошиблись, и даже предъявил документы на имя другого человека. Что примечательно, даже его сожительница не знала настоящего имени", - отмечают в полиции.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Саранск, где в ближайшее время предстанет перед судом.

По данным пресс-службы, 47-летний уроженец Саранска длительное время находился в федеральном розыске по делу о заказном убийстве.

27 октября 1995 года в Мордовском государственном университете на глазах у студентов был расстрелян в упор лектор. Помимо научно-преподавательской деятельности убитый возглавлял влиятельную преступную группировку, державшую под контролем коммерческие объекты в Саранске. Как установило следствие, убийство было связано с переделом влияния в криминальной сфере, его заказчики и исполнители являлись участниками конкурирующей преступной группировки.

Заказчики преступления были убиты в 2000-х в криминальных разборках. Перед судом предстали только трое непосредственных исполнителей.

Имен убитого и фигурантов дела пресс-служба не уточняет.

Согласно открытым источникам, в октябре 1995 года в Мордовском госуниверситете был убит преподаватель, депутат Олег Еникеев. Он являлся лидером местной ОПГ "Еникеевские" и был застрелен представителями противоборствующей группировки "Юго-Запад".

Ленинградская область МВД Петербург Саранск Мордовия

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