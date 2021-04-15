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Подросток ранен из пневматики на детской площадке в Самаре

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения из пневматического оружия подростка на детской площадке в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, вечером 13 апреля на одной из детских площадок в Самаре подросток 2007 г.р. был ранен в голову из пневматического оружия. Его доставили в больницу.

Устанавливается личность стрелявшего и обстоятельства происшествия.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Самара

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