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Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере

Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Госсовету и Агентству стратегических инициатив (АСИ) проанализировать подзаконные акты и ведомственные инструкции в социальной сфере и исключить абсурдные нормы, которые унижают граждан.

На совместном заседании президиума Госсовета и АСИ российский лидер отметил, что по результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, он просит изучить подзаконные акты, ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы в социальной сфере.

"Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать, откровенно даже унижает людей", - сказал Путин, заметив, что такие нормы демотивируют и коллективы социальных учреждений, снижают эффективность и качество их труда.

АСИ с 2020 года по поручению президента реализует проект "Национальная социальная инициатива", который охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В рамках реализации проекта было выделено 10 жизненных ситуаций, связанных с получением медицинской помощи, организацией социального обслуживания людей старшего поколения, получением пособий на ребенка и вопросами образования.

Владимир Путин Госсовет АСИ

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