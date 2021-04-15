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Главу омского района лишили полномочий за премии себе на 1,4 млн руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Омской области по требованию прокуратуры лишил полномочий главу Полтавского района в связи с утратой доверия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Установлено, что с декабря 2017 г. по апрель 2020 г. главе органа местного самоуправления выплачены премии на общую сумму 1,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Между тем, в ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что на заседаниях Совета Полтавского района вопрос премирования главы не рассматривался и объективная оценка его деятельности при решении этого вопроса не давалась.

В надзорном ведомстве посчитали, что самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных премий за достижение показателей, носящих оценочный характер, "является проявлением личной заинтересованности", Она, как отмечается, "прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий".

Ранее прокуратура направила районному совету депутатов информацию о несоблюдении главой требований закона об урегулировании конфликта интересов, однако установленных законом мер ответственности к главе принято не было.

В связи с этим прокурор Полтавского района направил в суд исковое заявление о прекращении полномочий главы досрочно в связи с утратой доверия.

В четверг суд иск прокуратуры удовлетворил.

Также в надзорном ведомстве отмечают, что после направления в суд иска о взыскании всей суммы неправомерно полученных премиальных выплат, глава района перечислил в муниципальный бюджет 1,4 млн рублей.

Омская область

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