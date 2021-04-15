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Минцифры в июне запустит в тестовом режиме приложение "ГосДоки"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в июне 2021 года запустит в тестовом режиме мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "ГосДоках" всегда будут актуальными", - говорится в сообщении.

Проект "ГосДоки" реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 млн рублей.

В ведомстве отметили, что и сегодня многие документы люди хранят в электронном, но небезопасном виде. Паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие документы люди хранят в электронной почте, облачном хранилище или на смартфонах в виде фотографий. "Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий", - заявили в ведомстве.

Ранее Минцифры разработало проект указа президента, в соответствии с которым с 1 декабря этого года жители Москвы получат возможность оформления электронного российского паспорта вместо бумажного. В регионах это можно будет сделать по готовности инфраструктуры, но не позднее 1 июля 2023 года.

Минцифры

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