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Настоятель костромского монастыря найден мертвым

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Поисковая группа обнаружила тело игумена (настоятеля) Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря (Костромская область), пропавшего 9 апреля, сообщает региональное управление СКР.

Тело найдено в лесу неподалеку от села Борок Буйского района. При первоначальном осмотре следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.

О пропаже настоятеля стало известно 9 апреля. Он покинул территорию монастыря, после чего его никто не видел. К поискам подключились сотрудники СКР, полиции и других правоохранительных органов, а также волонтеры.

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовской мужской монастырь находится в селе Борок Буйского района.

Костромская область РПЦ

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