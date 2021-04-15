Учебный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Тренировочный самолет Diamond DA42 с двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку без шасси в Татарстане, проводится проверка. Об этом сообщила "Интерфаксу" старший помощник Камского транспортного прокурора Диляра Султанова в четверг.

По ее словам, авиаинцидент произошел 14 апреля в 21:46 в аэропорту Бегишево в Татарстане. Аварийную посадку осуществило воздушное судно DA-42 с бортовым номером RA-01750.

Уточняется, что во время посадки при приземлении "произошла самопроизвольная уборка шасси с последующим капотированием на брюхо". Это привело "к повреждению левого и правого винтов, а также гондолов двигателей", сказала Султанова.

Она уточнила, что за штурвалом воздушного судна находилась курсант и инструктор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

"В результате жесткой экстренной посадки воздушного судна никто из членов команды не пострадал. На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа и сотрудник Приволжского МТУ Росавиации", - отметила собеседница агентства.

Проводится проверка.