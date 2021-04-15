Сторонник "Правого сектора" задержан на Ставрополье
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур задержали в Ставропольском крае участника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.
"Сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность члена радикальной организации "Правый сектор". Сторонник этой организации задержан. Сейчас с ним проводятся оперативные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.