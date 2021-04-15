Российским адвокатам запретили публично порицать обвиняемых

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новые поправки приняты в Кодекс профессиональной этики адвокатов на 10-м Всероссийском съезде адвокатов, прошедшем в четверг в Москве.

Отныне адвокатам следует воздерживаться от публичных комментариев обстоятельств уголовных дел, в которых он не участвует, и позиции защиты.

Кроме этого, адвокаты не должны публично "порицать подозреваемых и обвиняемых лиц".

Кроме того новые поправки устанавливают увеличение срока лишения статуса адвоката при повторном нарушении Кодекса этики и закона "Об Адвокатуре".

"В случае, если статус адвоката за нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса прекращается повторно, указанный срок должен составлять от пяти до семи лет", - говорится в обновленном Кодексе этики.

Принятые поправки также устанавливают, что привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности можно в течение 6 месяцев со дня обнаружения нарушения. При этом адвоката можно привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные не более двух лет назад.