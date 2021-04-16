Жителя Курганской области обвинили в кибератаке на госструктуры

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Житель города Далматово стал фигурантом уголовного дела в связи с попыткой совершить кибератаку на госструктуры, сообщает в пятницу пресс-служба управления ФСБ по Курганской области.

Установлено, что мужчина использовал вредоносную программу для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

С помощью нее он пытался преодолеть защиту ресурсов, принадлежащих министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, а также госучреждению "Центр информационных технологий" Дагестана, институтам РАН в Новосибирской и Свердловской областях.

Хакеру предъявлено обвинение по ч.1 ст.273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.