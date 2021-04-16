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Жителя Курганской области обвинили в кибератаке на госструктуры

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Житель города Далматово стал фигурантом уголовного дела в связи с попыткой совершить кибератаку на госструктуры, сообщает в пятницу пресс-служба управления ФСБ по Курганской области.

Установлено, что мужчина использовал вредоносную программу для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

С помощью нее он пытался преодолеть защиту ресурсов, принадлежащих министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, а также госучреждению "Центр информационных технологий" Дагестана, институтам РАН в Новосибирской и Свердловской областях.

Хакеру предъявлено обвинение по ч.1 ст.273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Далматово ФСБ Курганская область

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