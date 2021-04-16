"Интерфакс" и НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве в сфере интеграции цифровых решений в образовательный процесс

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве с целью интеграции современных цифровых решений в образовательный и научный процессы.

Согласно документу, стороны, в частности, планируют создать на ряде факультетов НИУ ВШЭ совместные учебные курсы для развития компетенций студентов, аспирантов и преподавателей в решении задач по автоматизации бизнес-процессов с помощью инструментов "Интерфакса".

Подписание соглашения состоялось в рамках XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Подписи под документом поставили ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

"Создание совместной лаборатории с "Интерфаксом" станет важной компонентой в нашем сотрудничестве и поможет развитию наших организаций. У нас много возможностей для совместной работы. "Интерфакс", с учетом глубокого проникновения в российские регионы, имеет реальную возможность стать уникальной образовательной дискуссионной площадкой. Не только представляя статьи и доклады, выступая с позиции "гуру", но и занимаясь организацией полноценного обсуждения с активным использованием регионального опыта, и опыта компаний. Мы, как университет, сможем привнести в эту работу и наши мысли, и наш образовательный опыт", - заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Кузьминов.

"Теперь мы рассчитываем не только развивать научно-прикладное направление, но и выйти на создание совместных образовательных программ, отвечающих потребностям российского бизнеса. Мы планируем готовить специалистов, умеющих автоматизировать процессы принятия бизнес-решений, проверки контрагентов, анализа кредитоспособности и решать другие сложные задачи при помощи информационно-аналитических систем "Интерфакса", - отметил глава Группы "Интерфакс" Комиссар.

"НИУ ВШЭ - стратегический важный партнер Университетской программы "Интерфакса". Уверен, что наша совместная работа будет способствовать развитию цифровизации образования и науки в нашей стране", - добавил Комиссар.

Помимо создания совместных учебных курсов, "Интерфакс" и ВШЭ планируют рассмотреть возможность создания проектной лаборатории, реализации прикладных научных проектов с участием российских и зарубежных ученых. Эту работу "Интерфакс" намерен развивать в указанных направлениях с Высшей школой бизнеса, а также другими подразделениями НИУ ВШЭ.

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - одно из крупнейших высших учебных заведений России, стран СНГ и государств Восточной Европы, ведущий центр образования, преподавания и научных исследований. НИУ ВШЭ состоит из 4 кампусов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, в котором учатся более 47 тыс. студентов и аспирантов, работают более 7 тыс. преподавателей и исследователей, в том числе свыше 200 иностранных профессоров из 25 стран мира.

НИУ ВШЭ активно сотрудничает с ведущими университетами Северной Америки, Европы и Азии и реализует программы, предусматривающие выдачу двух дипломов. Высшая школа экономики стабильно занимает высокие места в предметных рейтингах Times Higher Education (THE) и QS, а также является единственным российским университетом в топ-50 рейтингов молодых университетов сразу двух агентств.

Университетская программа "Цифровые технологии для образования и науки" реализуется Группой "Интерфакс" с начала 2020 года. В числе ее задач - интеграция уникальных баз данных и современных IT-решений в образовательный процесс и научную деятельность, повышение квалификации преподавателей и научных сотрудников, а также обучение студентов практическим навыкам в области мониторинга и анализа информации, методам оценки рисков, умению принимать решения.

В рамках программы "Интерфакс" совместно с партнерами разрабатывает собственные образовательные программы, курсы и методические пособия по широкому кругу тем: анализ экономической деятельности компаний, оценка рисков, реализация комплаенс-процедур, обеспечение прозрачности госзакупок, анализ рынка госзаказа и конкуренции, налогообложение, финансовые и кредитные риски, RegTech, цифровые решения в юридической практике, анализ медиа, новостная журналистика.