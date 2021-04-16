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В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы в 2004 г.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в 2004 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

44-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске, был обнаружен накануне в городе Пушкин в границах Петербурга. Его подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 131, ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 111 УК РФ в связи с событиями, произошедшими в апреле 2004 года.

Согласно материалам дела, в ночь с 9 на 10 апреля 2004 года он на автомобиле увез на окраину села Песочня Путятинского района Рязанской области двух девочек младше 14 лет. Там он попытался изнасиловать одну из них, избив ее, но девочка вырвалась и убежала. Вторую он затем отвез в окрестности деревни Тасовка, где несколько раз ударил обухом топора по голове и изнасиловал, после чего скрылся. В розыск был объявлен в июле 2004 года.

Подозреваемого доставили в ОМВД по Пушкинскому району Петербурга, сообщив инициатору розыска.

Официальной информацией по данному поводу "Интерфакс" не располагает.

Петербург Рязанская область

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