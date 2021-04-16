Водолазы обезвредили подводную мину близ Севастополя

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Боевые пловцы Черноморского флота обезвредили морскую мину времен Великой Отечественной, обнаруженную в километре от севастопольского берега, сообщили в пресс-службе флота.

Специалисты отряда при выполнении плановых мероприятий нашли мину на глубине 15 метров. Предположительно, это был образец корабельной якорной мины КБ-3 образца 1931 года.

Водолазы учли риск детонации мины. Поэтому они решили не поднимать ее на поверхность или разминировать на месте, а уничтожить боеприпас способом дистанционного подрыва специальным зарядом на дне моря.

По данным пресс-службы, в операции было задействовано около 10 военнослужащих отряда по борьбе с подводными диверсионными силами.

Согласно открытым данным, вес мины Кб-3 составляет более одной тонны, из которой 230 кг приходится на заряд.