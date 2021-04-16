Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

АСВ увеличит штат в связи с расширением полномочий

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов планирует увеличить штат сотрудников в связи с получением полномочий временной администрации в банках с отозванной лицензией и может сделать это за счет сотрудников ЦБ, рассказал журналистам первый замглавы АСВ Андрей Мельников.

Госдума в начале апреля приняла в третьем чтении закон, наделяющий АСВ полномочиями временной администрации после отзыва лицензии у банков. На этой неделе закон одобрил Совет Федерации, теперь документ поступил на подпись к президенту.

Сейчас функции временной администрации в банке после отзыва лицензии выполняют сотрудники ЦБ, АСВ же получает кредитную организацию на следующей стадии - после того, как суд признает ее банкротом. Передача функционала АСВ позволит избежать множества формальных процедур, связанных со взаимодействием временной администрации и конкурсного управляющего, сократить сроки установления требований кредиторов и ускорить реализацию активов.

Мельников рассказал, что АСВ планирует увеличить штаб сотрудников в связи с расширением полномочий.

"Вполне возможно, что к нам придёт часть сотрудников Центрального банка. Но это небольшой набор, потому что команды во временную администрацию - это команды людей, которые и так занимаются профильной деятельностью. Это управление активами, юристы, те, которые ведут уголовное судопроизводство. То есть фактически у нас созданы группы, которые являются аналогами временной администрации, но некоторые дополнительные кадры потребуются", - добавил он.

Мельников также рассказал, что АСВ с начала 2021 года ведет все сопровождение юридических процедур о банкротстве силами своих юристов.

АСВ Андрей Мельников Банк России

Новости

В Думу внесли законопроект о втором высшем образовании за счет бюджета

В Думу внесли законопроект о втором высшем образовании за счет бюджета

Видеооператора ФБК Зеленского приговорили к двум годам колонии

Курортная Алушта с 20 апреля урежет время подачи воды вдвое

Курортная Алушта с 20 апреля урежет время подачи воды вдвое

Главврач COVID-госпиталя стал новым мэром Тольятти

В Думе заявили о готовности Google удалять весь незаконный в России контент

МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

Суд арестовал замглавы департамента экономической политики Москвы

Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ

Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ

Песков заявил, что ответ на санкции США будет зависеть от Путина

Пандемия коронавируса

В РФ завели 82 уголовных дела за заражение COVID по неосторожности

В РФ завели 82 уголовных дела за заражение COVID по неосторожности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');