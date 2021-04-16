АСВ увеличит штат в связи с расширением полномочий

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов планирует увеличить штат сотрудников в связи с получением полномочий временной администрации в банках с отозванной лицензией и может сделать это за счет сотрудников ЦБ, рассказал журналистам первый замглавы АСВ Андрей Мельников.

Госдума в начале апреля приняла в третьем чтении закон, наделяющий АСВ полномочиями временной администрации после отзыва лицензии у банков. На этой неделе закон одобрил Совет Федерации, теперь документ поступил на подпись к президенту.

Сейчас функции временной администрации в банке после отзыва лицензии выполняют сотрудники ЦБ, АСВ же получает кредитную организацию на следующей стадии - после того, как суд признает ее банкротом. Передача функционала АСВ позволит избежать множества формальных процедур, связанных со взаимодействием временной администрации и конкурсного управляющего, сократить сроки установления требований кредиторов и ускорить реализацию активов.

Мельников рассказал, что АСВ планирует увеличить штаб сотрудников в связи с расширением полномочий.

"Вполне возможно, что к нам придёт часть сотрудников Центрального банка. Но это небольшой набор, потому что команды во временную администрацию - это команды людей, которые и так занимаются профильной деятельностью. Это управление активами, юристы, те, которые ведут уголовное судопроизводство. То есть фактически у нас созданы группы, которые являются аналогами временной администрации, но некоторые дополнительные кадры потребуются", - добавил он.

Мельников также рассказал, что АСВ с начала 2021 года ведет все сопровождение юридических процедур о банкротстве силами своих юристов.