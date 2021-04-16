Главврач COVID-госпиталя стал новым мэром Тольятти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты думы Тольятти (Самарская область) на внеочередном заседании в пятницу избрали новым главой города главного врача больницы Тольятти №5, депутата Самарской губернской думы Николая Ренца, сообщил присутствующий на заседании корреспондент "Интерфакса".

"Итого 28 голосов. Решение принято. Главой г.о. Тольятти избран Николай Ренц", - сказал председатель думы Николай Остудин.

Тольяттинская больница N5 после начала пандемии коронавируса практически полностью была перепрофелирована в "красную зону".

Ранее конкурсная комиссия отобрала 10 заявок от кандидатов на должность главы Тольятти, среди которых были двое безработных.

В июне 2014 года Самарская губернская дума приняла закон о реформе местного самоуправления, который отменял прямые выборы глав поселений и муниципальных районов.