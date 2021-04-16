Девятиклассник выпал из окна школы в Брянске

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после падения ученика девятого класса из окна четвертого этажа школы №4 в Брянске, сообщает управление СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу днем. Подросток доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).