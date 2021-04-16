Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Девятиклассник выпал из окна школы в Брянске

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после падения ученика девятого класса из окна четвертого этажа школы №4 в Брянске, сообщает управление СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу днем. Подросток доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

СКР Брянск

Новости

Доход семьи Мишустина в 2020 году вырос на 15% благодаря депозитам

В Ялте готовятся ограничить подачу воды в туристический сезон

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Эксперт назвал Болгарию альтернативой отдыху в Турции

В Думу внесли законопроект о втором высшем образовании за счет бюджета

В Думу внесли законопроект о втором высшем образовании за счет бюджета

Видеооператора ФБК Зеленского приговорили к двум годам колонии

Курортная Алушта с 20 апреля урежет время подачи воды вдвое

Курортная Алушта с 20 апреля урежет время подачи воды вдвое

Главврач COVID-госпиталя стал новым мэром Тольятти

В Думе заявили о готовности Google удалять весь незаконный в России контент

МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов

МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');