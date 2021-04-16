В Ростовской области будут судить группу рабовладельцев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Ростовской области, похищавших людей и заставлявших их работать на сельскохозяйственных полях. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, с июня 2018 по август 2019 года обвиняемые подыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства, под предлогом трудоустройства доставляли их в дом в Батайске, где заставляли их бесплатно работать.

20 человек содержались в помещении, где отсутствовали нормальные условия для проживания и питания. Люди ежедневно вынуждены были выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях, а причитавшиеся им деньги присваивались злоумышленниками.

Все похищенные освобождены, обвиняемые арестованы. Уголовное дело будет направлено в суд, сообщается в пресс-релизе.