Алкогольный холдинг Тарико наметил новую дату IPO

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Roust Corporation Рустама Тарико наметила очередную целевую дату IPO, с проведением которого связаны надежды миноритариев на монетизацию своих пакетов, полученных в рамках реструктуризации долга, а менеджмента компании - на вознаграждение. Это будет ноябрь 2021 года

Группа Тарико "Русский стандарт" в 2012-2013 годах поглотила польский алкогольный холдинг CEDC, отягощенный высокой долговой нагрузкой. В рамках реструктуризации долга CEDC выпустила обеспеченные облигации на $464,6 млн и конвертируемые бонды на $200 млн с погашением в 2018 году. Roust в отчетах предупреждала, что может оказаться не в состоянии погасить долг по бондам, если не сможет его реструктурировать. В итоге самой Roust в начале 2017 года пришлось пройти через реструктуризацию в рамках 11-й статьи закона о банкротстве США. Roust договорилась с держателями бондов о реструктуризации двух выпусков, в результате которой долг должен сократиться на $462 млн.

В отчете за 2018 год компания сообщала, что в рамках плана держатели обеспеченных бондов получили новые 6-летние облигации на $385 млн с купоном 10%, денежную выплату в размере $20 млн и около 14% новых акций класса B. Владельцы конвертируемых бондов получили 24% в виде акций класса C. Остаток долга был конвертирован в акции класса A. Тарико сохранил позицию контролирующего акционера.

Договоренности с кредиторами предусматривали IPO компании в перспективе нескольких лет. С проведением IPO, в свою очередь, была увязана программа стимулирования менеджмента, одобренная в феврале 2017 года. В первоначальном варианте она предусматривала, что топ-менеджеры Roust получат 2% акций компании в случае, если к 30 июня 2019 года компания проведет IPO, или же владельцы акций классов В и С - это миноритарии, получившие свои пакеты в результате реструктуризации долга холдинга - продадут не менее 90% своих долей. Кроме того, Тарико причитается 2% компании при продаже ее акций с оценкой не менее $899,4 млрд, и еще по 1% за каждые $250 млн превышения над этой суммой (но не более 3%).

В январе 2019 года, изучив рекомендации от инвестбанков, совет директоров Roust (в нем присутствуют и представители миноритариев - держателей акций класса В и С) единогласно решил, что целевой срок IPO следует перенести, освободив компанию от обязательства разместиться до 30 июня. Спустя три месяца совет установил новую целевую дату - 15 мая 2020 года.

Впрочем, и в нее уложиться не удалось: весной прошлого года рынки акционерного капитала были фактически закрыты на фоне коронавирусного кризиса и повсеместных локдаунов.

С тех пор сама Roust не делала публичных заявлений о новых планируемых сроках IPO, однако эта информация появилась в отчетности российского ООО "Русский стандарт - инвест", подконтрольного Тарико и владеющего частью его пакета в холдинге. Там сказано, что "1 декабря 2020 г. было принято решение о планируемом в ноябре 2021 г. IPO акций компании Roust Corporation".

В пресс-службе ГК "Руст" "Интерфаксу" сказали, что планы по выходу на IPO сохраняются, но сроки, указанные в отчете, комментировать не стали. "Мы ждем улучшения рыночной конъюнктуры для определения даты IPO", - сказали в компании.

Уставный капитал Roust, по данным на конец третьего квартала 2020 года, состоит из 24 910 853 акций. Из них 15 340 721 акция класса A, 1 662 477 акций класса B и 7 907 655 акции класса C.

Roust занимает второе место в мире по объемам производства водки. Группа работает более чем на 80 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры расположены в России, Польше, Венгрии и Италии. В группу также входит винный дом Gancia.

По итогам 2020 года консолидированные продажи водочных брендов группы с учетом экспорта составили 10,7 млн 9-литровых коробов. Глобальные продажи флагманской водки "Русский стандарт" выросли на 2,8%, до 3,7 млн 9-литровых коробов. На российском рынке было продано около 9,5 млн 9-литровых коробов продукции, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году. Выручка входящей в группу компании "Руст Россия" в 2020 года снизилась на 15,6%, до 31,6 млрд рублей, чистый убыток вырос в 4 раза, до 3,825 млрд рублей.