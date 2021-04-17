На жительницу Чебоксар завели дело после того, как ее сын выпал из окна

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы города Чебоксары (Чувашия) после того, как ее оставленный без присмотра пятилетний сын чудом остался жив, выпав из окна многоэтажного жилого дома, сообщает в субботу пресс-служба республиканского МВД.

"Ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив благодаря неравнодушному чебоксарцу, который успел подставить руки и смягчить падение. В запертой квартире, куда полицейские и сотрудники МЧС смогли попасть только с помощью специального оборудования, без присмотра находился еще один малыш - четырехлетний брат пострадавшего", - рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером 15 апреля. Отмечается, что 27-летняя мать детей вместе с гражданским мужем ушла в гости, оставив сыновей без присмотра.

Дело в отношении женщины заведено по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).