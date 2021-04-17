Полицейский в Туве ранил девушку при стрельбе по машине нарушителя

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Туве начали проверку после того, как сотрудник ГИБДД ранил девушку, находившуюся в машине, которую он пытался остановить, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР в субботу.

Предварительно установлено, что накануне днем в Барун-Хемчикском районе республики инспектор ДПС четыре раза выстрелил в автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не остановился по требованию полицейского. В результате была ранена 16-летняя жительница города Ак-Довурак. Ее здоровью ничто не угрожает.

В рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, также устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью раненой девушки.