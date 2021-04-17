Губернатор заявил о планах сделать аэропорт Перми одним из базовых для Red Wings

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) в ближайшие два года может стать базовым для авиакомпании Red Wings, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования трехсотлетия основания Перми в субботу.

"Мы формируем региональный хаб, у нас достигнута принципиальная договоренность с авиакомпанией Red Wings. За этот и следующий год будет (организовано - ИФ) постоянное базирование шести судов Superjet 100", - заявил Махонин.

Он отметил, что за счет региональных субсидий планируется развивать авиаперелеты, в частности, по таким направлениям как Пермь-Мурманск и Пермь-Иркутск. Такая мера будет стимулировать внутренний туризм, добавил он.

Red Wings через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" (входит в ПАО "ОАК") контролирует госкорпорация "Ростех". Основным базовым аэропортом Red Wings является московский "Домодедово", откуда выполняются рейсы на среднемагистральных A320/A321. Параллельно компания развивает региональный хаб в екатеринбургском "Кольцово" - оттуда летают ее Superjet 100. В аэропорту "Кольцово" авиакомпания базирует четыре Superjet 100.

В апреле текущего года гендиректор Red Wings Евгений Ключарев сообщал журналистам, что также компания планирует использовать аэропорт Челябинска для базирования своих Superjet 100. Предполагается, что в 2022 году в этом хабе будет базироваться шесть судов авиакомпании.

Как сообщалось, аэропорт Перми по итогам 2020 года обслужил 1,118 млн пассажиров, что на 32,1% меньше по сравнению с 2019 годом.

Согласно пояснениям к финотчетности АО "Международный аэропорт "Пермь" за 2020 год, ООО "Новая Колхида" (структура холдинга "Новапорт" Романа Троценко) владеет 75% уставного капитала АО, еще 25% принадлежит министерству по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края, держателем 1 акции является АО "Корпорация развития Пермского края".