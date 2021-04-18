Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Камчатки

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в акватории Тихого океана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива, в 170 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Звонков от жителей в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края не поступало.