В ОНК сообщили об улучшении самочувствия Фургала

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заразившийся COVID-19, чувствует себя лучше, у него нормализовалась температура, сообщил журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Сергей Иванович Фургал, находящийся сейчас в больнице СИЗО "Матросская тишина", идёт на поправку! На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36.6) и состояние здоровья в целом приходит в норму", - сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что Фургала перевели в медблок при СИЗО "Матросская тишина" из СИЗО "Лефортово" в связи с коронавирусом.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Экс-губернатор содержится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово", однако в связи с коронавирусом сейчас он находится в больнице СИЗО "Матросская тишина".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

Расследование дела завершено, вместе с адвокатами Фургал знакомится с его материалами.