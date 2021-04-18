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Два авто с людьми оказались заблокированы на дороге в Якутии из-за снегопада

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Два автомобиля, в которых находятся семь человек, в том числе двое детей, из-за сильного снегопада оказались заблокированными на автодороге в Якутске, сообщает региональный главк МЧС России.

"На участке автодороги "Яна" в 56 км от населенного пункта Тополиное Томпонского района из-за обильного снегопада произошло затруднение движения. На данном участке находятся две автомашины, в которых находится семь человек, в том числе двое детей. Для оказания помощи направлены работники республиканской пожарной охраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае осложнения ситуации из Якутска готовы выехать спасатели республиканской службы спасения и МЧС России.

Якутия

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