В Иркутской области опровергли данные о нападении на адвоката в колонии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Главное управление ФСИН России по Иркутской области опровергло появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы нападении на адвоката в исправительной колонии №15 сотрудниками учреждения.

"В ряде СМИ опубликована информация о якобы совершенном нападении на адвоката в ИК-15. Данная информация не соответствует действительности", - говорится на сайте ведомства в воскресенье.

По данным ГУФСИН, в субботу адвокату С.Яшиной было предоставлено свидание с осужденным в колонии.

Как отмечается, "сотрудники учреждения не препятствовали работе адвоката, нарушений в организации свидания не допущено".

В ведомстве добавили, что распространяемая в СМИ информация "будет проанализирована на предмет содержания клеветы".