В Волгограде при обрушении балкона в жилом доме пострадала женщина

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Балкон обрушился в многоквартирном жилом доме в Волгограде в воскресенье, травмы получила 64-летняя женщина, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Там рассказали, что обрушение балкона произошло в доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе. Ведомство организовало проверку в связи с инцидентом.

По данным пресс-службы мэрии, балконные плиты относятся к общему имуществу собственников и ответственность за их техническое состояние несет управляющая организация.

Как уточнили в администрации города, в 2020 году в доме уже проводилась проверка, по ее результатам управляющей компании было предписано привести в порядок балконные плиты в нескольких квартирах.

Сотрудники управляющей компании уже предупредили всех жителей об опасности использования балконов.

Причины обрушения установят в результате проверки.