В Волгограде при обрушении балкона в жилом доме пострадала женщина
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Балкон обрушился в многоквартирном жилом доме в Волгограде в воскресенье, травмы получила 64-летняя женщина, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Там рассказали, что обрушение балкона произошло в доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе. Ведомство организовало проверку в связи с инцидентом.
По данным пресс-службы мэрии, балконные плиты относятся к общему имуществу собственников и ответственность за их техническое состояние несет управляющая организация.
Как уточнили в администрации города, в 2020 году в доме уже проводилась проверка, по ее результатам управляющей компании было предписано привести в порядок балконные плиты в нескольких квартирах.
Сотрудники управляющей компании уже предупредили всех жителей об опасности использования балконов.
Причины обрушения установят в результате проверки.