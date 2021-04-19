Увлеченный фотографированием мужчина попал под поезд в Томске

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина погиб под колесами грузового поезда на перегоне станций Томск-2 - Томск-1, сообщает в понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.

Инцидент произошел в районе поселка Хромовка. Мужчина находился на ж/д путях в месте, не оборудованном для перехода пешеходов, при этом он делал фотографии на телефон и слушал музыку в наушниках, сообщили в управлении.

Машинист поезда подавал звуковые сигналы и экстренно затормозил, но 32-летний мужчина не отреагировал на это. Из-за полученных травм, несмотря на усилия медиков, он скончался на месте происшествия.

Отмечается, что у погибшего были при себе бутылки с алкоголем.