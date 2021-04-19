Трех человек задержали в Челябинске за кражу с золотодобывающей шахты

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Челябинске трех жителей региона, подозреваемых в краже и незаконном обороте драгоценных металлов, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, они работали на добывающей драгметаллы шахте в Бурятии и украли золотосодержащий концентрат стоимостью более 3 млн рублей.

По прибытии в Челябинск злоумышленники планировали сбыть похищенное, но были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции совместно с региональным УФСБ.

Были возбуждены уголовные дела о краже и незаконном обороте драгметаллов, все трое задержанных находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступлений.