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Упавшая с моста в Иртыш омичка умерла в реанимации

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Омске в реанимации областной больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) умерла женщина, которая в воскресенье упала с моста в Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

"Упавшая с Ленинградского моста женщина была доставлена бригадой "скорой" в БСМП-1 в крайне тяжелом состоянии, на момент поступления находилась без сознания. У пациентки диагностированы многочисленные травмы - груди, позвоночника, ушибы внутренних органов, общее переохлаждение", - сообщила пресс-служба.

Об инциденте с женщиной в воскресенье рассказали в Министерстве региональной безопасности. Очевидцы сообщили спасателям, что в районе Ленинградского моста женщина плывет на льдине по течению.

Льдину несло в сторону устья реки Омь, она то приближалась к берегу, то отдалялась, спасателям мешал порывистый ветер, был риск, что льдина расколется.

"Сразу подойти к берегу и надежно расположиться оперативной группе и провести безопасно спасательные работы не предоставлялось возможности", - говорилось в пресс-релизе министерства.

Остановить льдину спасателям удалось только в районе улицы Таубе. После этого они в гидрокостюмах и с альпинистским снаряжением вплавь и пешком добрались до пострадавшей и доставили ее на берег.

Она была в сознании и успела рассказать, что упала с моста в воду. Как это случилось, она не помнила. В воде она сумела выбраться на льдину и начала звать на помощь.

Омск МЧС БСМП-1

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