Кабмин утвердил директивы по цифровой трансформации госкомпаний

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний, они должны до 1 сентября разработать соответствующие стратегии на срок до 2024 года, говорится в сообщении Минцифры.

Представители РФ в советах директоров должны в 10-дневный срок инициировать проведение заседаний советов для обсуждения разработки или актуализации стратегий цифровой трансформации до 2024 года.

"Стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны до 1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минцифры России. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО.

На первом этапе правительственные директивы будут распространяться на государственные компании из утвержденного кабмином перечня, который включает 59 организаций. "Задача директив - масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациям, экспертизой и финансовыми инструментами. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Директивы и методические рекомендации - инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в проекте "Цифровые технологии" предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие поддержать до 2024 проекты на общую сумму более 100 млрд рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.