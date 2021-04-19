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Спасатели отправились на помощь застрявшим на острове на реке Томь собакам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Томской поисково-спасательной службы отправились на остров Нижний Боярский на реке Томь, чтобы вызволить оттуда собак, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в понедельник.

В сторис своего аккаунта в инстаграме спасатели отмечают, что собаки разбежались по острову, что осложняет работу специалистов.

Накануне в соцсетях появилось сообщение, что более пяти собак и несколько щенков не могут выбраться с острова из-за начавшегося на Томи ледохода. По данным очевидцев, животные не могут покинуть остров из-за сильного течения реки.

По данным пресс-службы регионального МЧС, ледоход на Томи в пределах Томской области начался 15 апреля. На следующий день река вскрылась в черте Томска.

Томь МЧС

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