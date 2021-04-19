Саратовский следователь вымогал миллион у сотрудников ФСИН

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Следователь одного из территориальных отделов следственного управления СКР по Саратовской области стал фигурантом дела о крупной взятке. Об этом сообщает пресс-служба управления в понедельник.

По данным следствия, в начале апреля этого года злоумышленник потребовал от четырех сотрудников ФСИН взятку в 1 млн рублей.

За это вознаграждение следователь пообещал вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки.

"В случае отказа (...) он угрожал возбудить в отношении сотрудников ФСИН уголовное дело о халатности и привлечь их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Те сообщили в УФСБ.

Отмечается, что 16 апреля после передачи первой части взятки в 500 тыс. рублей подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по пункту "б, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством).

Решается вопрос о его аресте.