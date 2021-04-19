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Крымчанин получил пожизненный срок за убийство падчерицы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины, проживавшего на северо-западе полуострова, за умышленное убийство пятилетней падчерицы, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в понедельник.

"На основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве ребенка и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Пятилетняя девочка пропала в ноябре 2019 года. В полицию обратился ее отчим: он сообщил, что оставил падчерицу дома одну. Мать в это время была за границей на заработках. В поисках задействовали сотни человек, включая волонтеров из нескольких регионов России.

Причастность отчима к преступлению установили с помощью полиграфа. После этого он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Следователи выяснили, что мужчина избил купающуюся в ванной девочку, а потом утопил, чтобы она ничего не рассказала.

По данным следствия, мужчина после совершения преступления забрал документы из детсада на двоих детей и пытался выехать с младшим ребенком в соседнюю страну, однако ему это не удалось. После этого он решил заявить об исчезновении девочки для создания алиби.

Ольга Постнова Крым Украина

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