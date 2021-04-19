Четверых жителей Сочи заподозрили в краже частей железной дороги

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Адлерском районе Сочи по факту кражи частей с железной дороги.

Во время осмотра подъездного пути в районе станции Веселое (Адлерский район Сочи близ российско-абхазской границы - ИФ) было обнаружено, что неизвестные похитили части аппарели (площадка для подъема и спуска грузов, техники - ИФ), расположенной на ж/д полотне, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу в понедельник.

Оперативники разыскали подозреваемых в краже - ими оказались четверо местных жителей. Поздно ночью злоумышленники разобрали аппарель, вывезли похищенное на автомобиле и сдали на металлолом, сообщили в управлении.

Сумма ущерба составила более 200 тыс. руб.

"В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по п. "а" ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража группой лиц по предварительному сговору", - сообщает пресс-служба.

Фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.